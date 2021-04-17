"العمل" العراقية تتيح التقديم إلكترونيًا على راتب الحماية الاجتماعية.. قريبًا

2021/04/17 | 21:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق، اليوم السبت، عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتقديم على راتب الحماية الاجتماعية.قريبا.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل …

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