التربية تكشف عن استعداداتها لبدء الدوام الحضوري غدا

2021/04/17 | 21:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت وزارة التربية، السبت، عن استعداداتها لبدء الدوام الحضوري في المدارس المقرر يوم غد الأحد.

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