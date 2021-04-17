عمليات الانبار تعلن تدمير عجلة مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية في المحافظة

2021/04/17 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الانبار اعلن قائد عمليات الانبار، ناصر الغنام، اليوم السبت، تدمير عجلة مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية في المحافظة.وقال الغنام في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جهودا كبيرة بذلها ابطال الفرقة 1 اللواء الرابع اثمرت عن الحصول على معلومات استخبارية تفييد بوجود عجلة بيك اب مفخخة لتنظيم داعش تم اعدادها لاستهداف القوات الأمنية".وأضاف البيان أن "العجلة تم تفخيخها في احد ملاجئ الطائرات في مطار الطبعات المدمر وغير مشغول وواقع في صحراء الرطبة".

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