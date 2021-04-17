عبوات ناسفة وجلكانات ’سي فور’.. العثور على كدس متفجرات في مخمور (صور)

2021/04/17 | 21:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عثرت الاستخبارات العسكرية، السبت، على كدس عبوات ناسفة ومساطر تفجير في قضاء مخمور.

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وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 نيسان 2021)، أنه "على ضوء معلومات استخبارية أشارت لوجود كدس للعبوات الناسفة في قضاء مخمور بمحافظة نينوى، شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع الفوج الأول لواء المشاة ٥٠ بالتوجه نحو منطقة الكدس، والاستيلاء عليه وضبط ما بداخله، حيث وجدت القوة المنفذة للواجب ٥٠ مسطرة تفجير، و٢٠ عبوة ناسفة، و٦ قداحات كهربائية، وجلكانات معبأة بمادة السي فور/عدد 2، بالإضافة إلى فتيل تفجير".

وأضاف البيان، "في حين قامت مفارز هندسة الفرقة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة".

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