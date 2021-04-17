بعد إعلان الحوثيين استهداف قاعدة جوية.. غارات للتحالف بقيادة السعودية على مآرب

2021/04/17 | 21:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مراسل "الحرة"، السبت، إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن نفذ غارات جوية على مواقع تابعة للحوثيين في مأرب ومناطق حدودية، بعد ساعات من إعلان الجماعة المدعومة من إيران استهداف قاعدة عسكرية جنوب السعودية.

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