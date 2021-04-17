2021/04/17 | 21:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول حادث بعد حملة "قسد".. مقتل لاجئ عراقي في مخيم الهول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/17 | 21:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول حادث بعد حملة "قسد".. مقتل لاجئ عراقي في مخيم الهول) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول حادث بعد حملة "قسد".. مقتل لاجئ عراقي في مخيم الهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).