2021/04/17 | 21:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشف رئيس الفريق الفائز في المسابقة المعمارية الدولية لإعادة إعمار مجمع جامع النوري في الموصل بالعراق، صلاح هريدي، اليوم السبت، تفاصيل المشروع المزمع تنفيذه لاحياء الجامع الأثرى والذى دمره تنظيم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل اعادة إعمار جامع النوري الكبير بالموصل المركز الخبري الوطني.

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