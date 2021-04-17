تدمير عجلة مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية في الانبار

2021/04/17 | 21:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار اعلن قائد عمليات الانبار، ناصر الغنام، اليوم السبت، تدمير عجلة مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية في المحافظة.وقال الغنام في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “جهودا كبيرة بذلها ابطال الفرقة 1 اللواء الرابع اثمرت عن الحصول على معلومات استخبارية تفييد بوجود عجلة بيك اب مفخخة لتنظيم داعش تم اعدادها …

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