المالية النيابية ترسل كتاباً إلى وزارة المالية بشأن الضرائب الكمركية

2021/04/17 | 21:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عزمها إرسال كتاب رسمي إلى وزارة المالية لإيضاح المادة القانونية في الموازنة العامة لعام 2021 المتعلقة بالضريبة الجمركية.وقال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي، وفقاً للوكالة الرسمية، إن “اللجنة المالية سترسل كتابا رسميا الى وزارة المالية لإيضاح المادة القانونية في الموازنة التي تتحدث عن الضريبة الجمركية …

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