الحرب الناعمة... الفعل ورد الفعل !!!

2021/04/17 | 21:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.صفاء الوائلي

ان خطورة الحرب الناعمة تأتي من خطورة

تعدد وشمولية الوسائل المستخدمة وتوظيف

لصور القوه الذكية المتعددة والمزدوجة

بطريقه ناعمه وصلبه ...



ان استهداف كل ما

له علاقه بوعي وتصور وفكر

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