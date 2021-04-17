إصابة 5 مقاتلين بسقوط 6 قذائف هاون على مقر للحشد في كركوك

2021/04/17 | 21:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني في محافظة كركوك، اليوم

السبت، بإصابة 3 جنود واثنين من الحشد

بسقوط 6 قذائف هاون على مقر أمني في

كركوك.

وقال المصدر، ان "ست قذائف هاون سقطت على

مقر فوج الحشد العشائري في قرية البو

شهاب ا

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