2021/04/17 | 21:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات الانبار، ناصر

الغنام، اليوم السبت، تدمير عجلة مفخخة

كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية في

المحافظة.

وقال الغنام في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "جهودا كبيرة بذلها ابطال

الفرقة 1 ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. تفجير عجلة مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. تفجير عجلة مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).