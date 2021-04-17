بافل طالباني: عبد العزيز الحكيم كان دوما مناصرا لحقوق الشعب الكوردي

2021/04/17 | 21:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادف اليوم الذكرى السنوية لرحيل سماحة السيد عبد العزيز الحكيم، القائد العراقي البارز.

وقال الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني في بيان اليوم السبت، "نستذكرباجلال قائدا مجاهدا و صديقا للشعب الكوردي و الرئيس مام جلال والذي سخر حياته كلها للجهاد ضد الدكتاتورية و الظلم والاستبداد، و كان دوما مناصرا لحقوق الشعب الكوردي، و جهادنا القومي فى احلك الايام.



اليوم ، حينما نستذكر هذا القائد الكبير والجريء، نحتاج اكثر من اي وقت مضى الى نهج سماحة الراحل لتقريب وجهات النظر و احياء روح التعايش و اعادة بناء الثقة مابين القوى الثورية في اقليم كوردستان و العراق من اجل الحفاظ على الدستور و القيم العليا للشعب الكوردي و العراقي على حد سواء، و كلي ثقة بأن سماحة عمار الحكيم يمشى على نفس النهج و الافكار، يدا بيد من اجل الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي".

رحم الله سماحة السيد عبدالعزيز الحكيم و جميع شهداء التحرر.

بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني‎

PUKmedia

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