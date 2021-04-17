بالفيديو.. احباط هجوم بعجلة مفخخة في العراق

2021/04/17 | 21:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت قيادة عمليات الانبار، السبت، تفكيك عجلة مفخخة تم اعدادها لإستهداف القوات الامنية في قضاء الرطبة.

وقالت القيادة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (17 نيسان 2021)، انه "بفضل جهود افراد الفرقة 1 اللواء الرابع، تم الحصول على معلومات استخبارية تفيد بوجود عجلة بيك اب مفخخة لتنظيم داعش تم اعدادها لاستهداف القوات الامنية".

واضاف البيان، أن "العجلة تم تفخيخها في احد ملاجئ الطائرات في مطار الطبعات المدمر وغير المشغول والواقع في صحراء الرطبة".

تفجير عجلة مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات الامنية في الانبار.#NRT_عربية pic.twitter.com/ju5ZirRazL

— NRT عربية (@ArabicNrt) April 17, 2021

N.A

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