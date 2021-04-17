2021/04/17 | 21:49 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشيلسي يهزم السيتي ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الانجليزي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/17 | 21:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشيلسي يهزم السيتي ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الانجليزي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشيلسي يهزم السيتي ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الانجليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).