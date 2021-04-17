2021/04/17 | 21:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، أن قوات الأمن البيلاروسية أوقفت مجموعة مدعومة من واشنطن خططت لاغتيال أبنائه.وقال لوكاشينكو إن مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يستعدون لاغتياله هو وأطفاله […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدعم واشنطن..



رئيس بيلاروسيا يعلن توقيف جماعة خططت لاغتياله مع أبنائه المركز الخبري الوطني.

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