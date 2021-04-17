2021/04/17 | 21:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي يؤكد الحاجة للخطاب المعتدل ودور العراق في تقريب وجهات النظر » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 21:43

واع/

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد الحاجة للخطاب المعتدل ودور العراق في تقريب وجهات النظر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد الحاجة للخطاب المعتدل ودور العراق في تقريب وجهات النظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).