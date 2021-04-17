رأسمالية القرن الواحد والعشرين، قطب واحد أم أقطاب متعددة؟ - الطاهر المعز

2021/04/17 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز روسيا والصين والولايات المتحدة، قطب رأسمالي واحد أم متعدّد الأقطاب؟ الجزء الأولتقديم الولايات المتحدة، سنة 2021، رئيس جديد ومخططات قديمة:أكد جو بايدن، بكل وُضُوح، قبل انتخابه "حاجة العالم إلى قيادة أمريكية"...



يجب أن يخضعَ العالم لهيمنة قوة عظمى لن تكون سوى الولايات المتحدة وليس أي دولة أخرى".



حاز جو بايدن على دعم دعاة الحرب من الحِزْبَيْن الجمهوري والدّيمقراطي، وكذلك على دعم ج ......





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