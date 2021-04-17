العراق: هجوم في كركوك وتدمير سيارة مفخخة بالأنبار

2021/04/17 | 22:02 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهديد "داعش" ما زال قائماً (أحمد الربيعي/ فرانس برس)

تعرض مقر لمقاتلي "الحشد العشائري" في مدينة داقوق، الواقعة جنوبي محافظة كركوك شمالي البلاد، إلى هجوم بقذائف هاون ليل السبت، بينما تمكنت القوات العراقية من تدمير سيارة مفخخة في محافظة الأنبار (غربا). وأوضحت مصادر أمنية في كركوك لـ"العربي الجديد" أن 6 قذائف هاون سقطت على مقر لـ"الحشد العشائري" في قرية البوشهاب، الواقعة في مدينة داقوق، موضحة أن القصف تسبب بوقوع إصابات. وأكدت المصادر ذاتها، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، قيام القوات العراقية بتطويق المكان الذي تعرض للقصف، قبل أن تنفذ حملة تفتيش في المناطق القريبة بحثا عن متورطين. كما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة قولها إن 3 عناصر من الجيش، وعنصرين من "الحشد العشائري"، أصيبوا خلال القصف الذي تعرضت له داقوق. في غضون ذلك، قالت الشرطة الاتحادية، السبت، إنها عثرت على عبوات ناسفة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك، موضحة في بيان أنها نفذت عملية أمنية لتطهير بعض المناطق في المحافظة من مخلفات التنظيم الإرهابي. وتابعت "نفذت قوة مشتركة من اللواء التاسع بالفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية ومفارز الطائرات المسيرة عملية تفتيش في منطقتي دور السد وشبنتة، في محافظة كركوك"، مشيرة إلى أن "العملية أسفرت عن العثور على عبوتين ناسفتين نوع بلازما، وعبوة ناسفة على شكل جليكان سعة 20 ليتراً". ولفتت إلى قيام مفارز الجهد الهندسي في الشرطة الاتحادية برفع المواد المضبوطة وإتلافها. وشهدت محافظة كركوك، شمالي العراق، والتي تعد إحدى المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، أمس الجمعة، تغييرات أمنية شملت عدداً من الضباط، أبرزها إقالة قائد الشرطة اللواء علي كمال، وتكليف العميد كاوه غريب عبد الرحمن بدلا عنه. وتسببت التغييرات في بعض المواقع الأمنية في كركوك باعتراضات من قبل قوى سياسية أكدت أن لديها وجهات نظر بشأن إدارة الملف الأمني في المحافظة. وطالب حزب "تقدم" في كركوك، السبت، وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي بوقف التغييرات الأمنية التي شملت ضباطاً في كركوك، موضحاً في بيان أن هذه التغييرات حساسة وجوهرية. وبين الحزب أن القيادات الأمنية السابقة التي تم تغييرها ساهمت في حفظ أمن كركوك، مضيفا "لذا نطالب وزير الداخلية بالمهنية باختيار أشخاص أكفاء يتميزون بالعملية والكفاءة والنزاهة والأمانة لقيادة الشرطة".

وفي شأن أمني منفصل، قال قائد عمليات الجيش في محافظة الأنبار، اللواء الركن ناصر الغنام، إن قوة أمنية تمكنت من تدمير سيارة مفخخة بالمحافظة. وأوضح في بيان أن جهود القوات العراقية "أثمرت الحصول على معلومات استخبارية تفيد بوجود عجلة (سيارة) بيك أب مفخخة لتنظيم داعش، تم إعدادها لاستهداف القوات الأمنية، حيث تم تفخيخها في أحد ملاجئ الطائرات في مطار الطبعات المدمر وغير المشغول، الواقع في صحراء الرطبة (غرب الأنبار)"، مؤكدا تدمير السيارة داخل الملجأ.

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