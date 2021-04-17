الحشد الشعبي بديالى يعلن انتهاء اطول عملية عسكرية ضد خلايا داعش بعد 2003

2021/04/17 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى بعد مضي 40 يوما على انطلاق عمليات زور شيخ بابا العسكرية من 4 محاور رئيسية في ديالى وصلت اخيرا الى نهاية المطاف نتائجها، بمشاركة قوات الحشد الشعبي والجيش والتشكيلات الساندة، المتمثلة بالطيران الحربي، لتنتهي بذلك اطول عملية عسكرية بعد عام 2003.وقال الناطق باسم محور ديالى بالحشد الشعبي، صادق الحسيني، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "عملية شيخ بابا العسكرية والتي شملت مناطق معقدة جدا في ريف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة)، كانت تهدف لانهاء نشاط خلايا داعش التي حاولت المنطقة وما يجاورها وكرا كبيرا لانطلاق هجماتها صوب القرى الامنة في الاصلاح وام الحنطة وبقية المناطق الاخرى".واضاف الحسيني أن "شيخ بابا كانت وراء 30% من الخروقات الامنية في محافظة ديالى ونافذة للشر تضررت منها عشرات الاسر بالمحافظة".وتابع أن "عملية شيخ بابل تمثل أطول العمليات الأمنية من الناحية الزمنية بعد 2003، حيث استمرت 40 يوما متتالية ما يظهر التعقيدات في الارض والجهد الكبير الذي بذل خاصة لفتح الطرق واعادة الانتشار واكمال الاحزمة الامنية في محيط البساتين والقرى الاخرى".واشار الحسيني الى أن "العملية لم يسجل خلالها أي خسائر مادية ومعنوية في صفوف القوات الأمنية، كما تمكنا خلالها تدمير الكثير من المضافات الكبيرة بعضها تحت الارض وضبط اسلحة واعتدة ومتفجرات كانت تستخدم في استهداف المدنيين والقوات الأمنية"، لافتا الى أن "هناك خطة امنية للحفاظ على ما تحقق من نصر على خلايا الضر لابقاء حالة الاستقرار والامان ومنع عودة الارهابين مرة اخرى للمنطقة التي تقع في محيط ستراتيجي مهم من ناحية الموقع".

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