مقاضاة وزير إيطالي سابق بتهمة احتجاز مهاجرين في البحر

2021/04/17 | 22:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكتب سالفيني الذي يواجه عقوبة قصوى بالسجن تصل إلى 15 عاما في حال إدانته والذي كان حاضرا خلال المحاكمة على تويتر "الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن..سأحاكم لأنني دافعت عن بلدي؟ سأذهب (إلى السجن) ورأسي مرفوعا".

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