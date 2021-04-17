الكاظمي يشبه الطائفية بالصهيونية: تجاوزنا الاحتلال والإرهاب

2021/04/17 | 22:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شبه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الطائفية بالصهيونية والعنصرية، فيما رأى أن العراق تجاوز مرحلتي الاحتلال والطائفية، ويتطلع إلى “البناء والعمران”، على حد قوله.وقال الكاظمي، خلال كلمة في مأدبة […]

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