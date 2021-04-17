الامام السيستاني يرد على استفتاءات حول المفطرات بينها التدخين

2021/04/17 | 22:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نشر مكتب المرجع الديني الأعلى، الامام علي السيستاني، السبت مجموعة استفتاءات خاصة بصيام شهر رمضان والمفطرات خلال أيامه، ومن بينها التدخين ووضع العطر.نص الاستفتاءات مع أجوبة الامام السيستاني، دون تحريرها توخياً للدقة والموضوعية في نقل الأسئلة والأجوبة.أدناه نص الاستفتاءات وأجوبتها: السؤال: هل يعتبر التدخين من المفطرات أم لا؟ الجواب: الأحوط وجوباٌ للصائم […]

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