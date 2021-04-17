داقوق.. قتلى ومصابون في هجوم لداعش

2021/04/17 | 22:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم مسلحون في داعش مساء اليوم السبت، على قوات الجيش العراقي ما ادى الى مقتل جندي واصابة خمسة اخرين بجروح، في قرية سماقة الفوقاني بحدود حفتغار بقضاء داقوق.

وقال نائب مسؤول مركز 2 في كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني ادريس حاج عادل لـ PUKmedia، ان ارهابيي داعش في قرية سماقة الفوقاني بحدود حفتغار بقضاء داقوق، هاجموا مساء اليوم على القوات الامنية.

واضاف، ان الهجوم ادى الى مقتل جندي عراقي واصابة خمسة اخرين بجروح، فضلا عن مقتل 3 اعضاء في الحشد العشائري التابع لغالب البو فرج في تلك القرية.

PUKmedia خاص

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