لجنة الاقتصاد النيابية تنهي الجدل بشأن استقطاع رواتب الموظفين

2021/04/17 | 22:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت عضو لجنة الاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت، السبت، ان فقرة ضريبة استقطاع رواتب الموظفين قد تم حذفها من مشروع الموازنة وبالتالي لايمكن المضي بهذا القانون.

وقالت جودت في تصريح لـ NRT عربية، (17 نيسان 2021)، "يبدو أن وزارة المالية ليست على دراية بأن المادة (20) الخاصة بعملية الاستقطاع الضريبي بفقراتها الخمسة قد تم حذفها تماما من مشروع قانون الموازنة، وبالتالي لا يمكن المضي بهذا القانون والمساس برواتب الموظفين".

واضافت، انه "بالتالي انتفت إمكانية وجود أي شيء يتعلق بعملية استقطاع الرواتب وفرض ضريبة على الموظفين، وأن المادة (34ج) لا تتعلق لامن بعيد ولامن قريب بموضوع استقطاع وفرض ضرائب على الرواتب".

واشارت جودت، ان "هذه الفقرة بالذات تتحدث عن موضوع الانتاجية وعن عملية دعم المنتجات المحلية والمستوردة في سبيل النهوض بالقطاع الإنتاجي"، مشيرة ان "ما ادعت به وزارة المالية في هذا الموضوع يعتبر غير حقيقي وغير نافذ لان الفقرة مبطلة من الاساس".

واوضحت، ان "الجانب التشريعي ليس مع عملية فرض ضريبة على رواتب الموظفين من خلال حذف المادة (20) في قانون الموازنة بفقراتها الـ 5، وبالتالي فأن الجانب المهم بالنسبة للموظفين، هو بعدم استقطاع رواتبهم نتيجة الثقل الذي أصاب هذه الشريحة من خلال تغيير سعر صرف الدولار".

وبالنسبة الى ماقامت به حكومة الكاظمي الى الآن، بينت جودت، انه "لاتزال الحكومة من الجانب الاقتصادي ضعيفة وليست هناك إنجازات ملموسة على أرض الواقع"، معربة عن "املها ان تلعب حكومة الكاظمي دورا اكبر في هذا الجانب، كتغيير سعر صرف الدولار".

واختتمت جودت قائلة "ان خفض قيمة الدينار العراقي تعتبر نقطة ضعف في هذا النطاق لان البلد يطفو على بحر من النفط وبالتالي لا يمكن للدولة أن تلجأ إلى عملية خفض عملتها بهذا الشكل".

N.A

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