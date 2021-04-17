2021/04/17 | 22:28 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة_اين]أعلنت وزارة الخارجية التشيكية، اليوم السبت، أنها بصدد طرد 18 دبلوماسيا روسيا من البلاد.
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) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمهورية التشيك تتجه لطرد 18 دبلوماسيا روسيا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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