جمهورية التشيك تتجه لطرد 18 دبلوماسيا روسيا

2021/04/17 | 22:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت وزارة الخارجية التشيكية، اليوم السبت، أنها بصدد طرد 18 دبلوماسيا روسيا من البلاد.

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