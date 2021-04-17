هذا هو الإنسان - اشواق سلمان حسين

2021/04/17 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اشواق_سلمان_حسين "اتطلع الى كل ممنوع ، تحت هذه العلامة سيكتب النصر الى فلسفتي ذات يوم".من ذلك الذي يتطلع الى الممنوع من الفلاسفة غيره؟ذلك الفيلسوف القائل:"ان يصبح المرء ماهو ، يفترض ان لا يكون لديه ادنى دراية بما هو"والذي قال:"اعرف قدري ، ذات يوم سيقترن اسمي بذكرى شئ هائل رهيب ، بأزمة لم يعرف لها مثيل على وجه الأرض ، اعمق رَجّةً في الوعي ، فأنا لست انساناً ، بل عبوة ديناميت"بالتأكيد عرف ......





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