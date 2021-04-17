“تراتيل برتبة مطر” صدر حديثاً ديوان اخر للشاعر نعمت حجي خلات

2021/04/17 | 22:32 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر صدر يوم الجمعة 16 نيسان 2021 مجموعة شعرية اخرى لشاعر الزيتون نعمت حجي خلات تحت عنوان تراتيل برتبة مطر، طبعة اولى، منشورات اتحاد الادباء والكتاب العام في العراق.ويقع الكتاب في 156 صفحة، من القطع المتوسط، ولوحة الغلاف من تصميم نصير لازم، والخطوط عمر السراي.ويحوي 49 قصيدة في مختلف …

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