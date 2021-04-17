الحشد الشعبي يعلن تفاصيل الهجوم الذي تعرض له جنوب كركوك

2021/04/17 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كركوكأعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، تفاصيل الهجوم الذي تعرض له جنوب قضاء داقوق.وقال إعلام الحشد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "فوج جنوب داقوق التابع لقيادة قاطع الشمال بالحشد الشعبي، تعرض إلى استهداف ارهابي جنوب محافظة كركوك".وأوضح البيان، أن "قاطع الفوج في قرية البومفرج تعرض إلى استهداف بالهاونات أعقبه تعرض ارهابي".من جهته افاد مصدر أمني، اليوم السبت، باستشهاد وإصابة 5 جنود بهجوم لداعش في قضاء داقوق.وقال المصدر في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "عناصر تنظيم داعش شنوا هجوماً على نقطة مشتركة للجيش العراقي والحشد الشعبي في قرية البو شهاب التابعة إلى قضاء داقوق بأسلحة القناص".وأضاف أن "الهجوم أسفر عن استشهاد جندي في الجيش العراقي وإصابة أربعة اخرين، فيما لاذ عناصر داعش بالفرار إلى منطقة وادي الشاي".

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