الحشد يعلن تفاصيل هجوم كركوك .. 7 مصابين

2021/04/17 | 22:36 - المصدر: وكالة ناس

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الاعلان عن تفاصيل الاستهداف الإرهابي جنوب كركوك

أعلن نائب قائد عمليات الشمال بالحشد الشعبي عرفان عبد الحسين الامامي، السبت، انتهاء الاستهداف الإرهابي على نقطتين للحشد الشعبي والجيش.

وقال الامامي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، ان "عددا من الهاونات سقطت على نقطتين لفوج جنوب داقوق التابع لقاطع عمليات الشمال بالحشد الشعبي وأخرى تابعة للجيش العراقي في قرية البو مفرج جنوب كركوك

مبينا أن "الهاونات أعقبها شن تعرض ارهابي قبل أن يتم التصدي له واحباطه".

واضاف، أن "الهجوم أسفر عن إصابة ٣ عناصر من الحشد الشعبي و٤ من الجيش".

واوضح الامامي، أن "داعش تعمد خلال شهر رمضان المبارك في محاولة خائبة لإثبات الوجود".

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