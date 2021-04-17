تشلسي يقصي السيتي من نصف نهائي الكأس ويفسد حلم الرباعية

2021/04/17 | 22:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفسد تشلسي، وصيف الموسم الماضي، مسعى مانشستر سيتي نحو رباعية تاريخية وأقصاه من نصف نهائي مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم بهدف وحيد للدولي المغربي حكيم زياش السبت على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، في مباراة شهدت نكسة أخرى للخاسر بعد خروج قائده الدولي البلجيكي كيفن بروين قبل أسابيع من نهاية الموسم الكروي.

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