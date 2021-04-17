2021/04/17 | 22:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت مفوضية الانتخابات المستقلة، اليوم السبت، توضيحا بشأن الشركة الفاحصة التي تعاقدت معها.وجاء في بيان المفوضية، الذي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “إيماناً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باطلاع الرأي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات توضح بشأن الشركة الفاحصة التي تعاقدت معها المركز الخبري الوطني.

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