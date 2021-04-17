أستراليا تربط وفاة امرأة بسبب تجلط الدم بلقاح

2021/04/17 | 22:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إدارة الأدوية الأسترالية (TGA) إن

وفاة امرأة تبلغ من العمر 48 عاما بسبب

تجلط الدم، كانت مرتبطة، على الأرجح،

بتلقيها لقاح "أسترازينيكا" المضاد

لفيروس كورونا.

وقد ذكرت وزارة الصحة في ولاية نيو ساو

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