اعتقال متهم أجنبي حاول ادخال كمية 'هائلة' من المخدرات للعراق (صورة)

2021/04/17 | 22:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، من القاء القبض على أحد المتهمين بنقل وتهريب المخدرات من احدى دول الجوار الى العراق.

وقالت الوكالة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (17 نيسان 2021)، أنه "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وتسخير المصادر لالقاء القبض على المتسللين ومهربي المواد المخدرة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد المتهمين في قضاء أبو الخصيب بمحافظة البصرة".

وأضاف البيان، أن "المتهم يقوم بنقل وتهريب المخدرات من احدى دول الجوار وادخالها الى العراق بصورة غير رسمية وبالجرم المشهود وبحوزته (10كغم) من مادة الحشيشة المخدرة".

واوضح، أنه "تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي وايداع المتهم التوقيف لاستكمال التحقيقات وللاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

N.A

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