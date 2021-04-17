إصابة مواطنين بجروح خطيرة أثر اعتداء حمايات امين عام كتائب الامام علي في الزعفرانية

2021/04/17 | 23:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر مطلع مساء اليوم السبت ، عن إصابة مواطنين اثنين بجروح خطيرة في منطقة الزعفرانية ، اثر اعتداء حماية محمد الباوي امين عام كتائب الامام علي “.

وذكر المصدر ان” عدد من سيارات الـ “تاهو” رباعية الدفع سوداء اللون يستقلها مجموعة يرتدون الزي العسكري ويدعون انتمائهم الى محمد الباوي امين عام كتائب الامام علي اطلقوا النار على مواطنين عراقيين اثر نزاع شخصي بينهما”.

وأوضح ان” المجموعة قامت بإصابة اثنين من افراد المواطنين ولاذوا بالفرار فيما انشرت القوات الأمنية في منطقة الحادث والبحث جاري عنهم “.

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