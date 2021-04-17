رواتب الموظفين في العراق.. غضب وتشكيك في محاولة حكومية لـ

2021/04/17 | 23:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت أزمة رواتب الموظفين في العراق إلى الواجهة من جديد، بعد تسريب وثيقة صادرة من وزارة المالية يطلب خلالها الوزير علي عبد الأمير علاوي تطبيق قرار الاستقطاع الضريبي على موظفي الدولة، وهي خطوة أثارت غضيبا شعبيا وتشكيكا من قبل مراقبين بقانونيتها وجدواها الاقتصادية.

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