إصابة عناصر 7 عناصر من الحشد والجيش بهجوم شنه داعش جنوبي كركوك

2021/04/17 | 23:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أعلن الحشد الشعبي، السبت، انتهاء التعرض الذي شنه تنظيم داعش ضد نقاط أمنية تابعة للجيش العراقي والحشد الشعبي جنوبي كركوك.ونقل إعلام الحشد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،عن نائب قائد عمليات الشمال عرفان الامامي أن”عددا من الهاونات سقطت على نقطتين لفوج جنوب داقوق التابع لقاطع عمليات الشمال بالحشد الشعبي وأخرى …

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