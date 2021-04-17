القبض على متهم بجريمة تعاطي وتجارة المخدرات في ذي قار

2021/04/17 | 23:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار تمكنت شرطة مكافحة المخدرات، في ذي قار ،اليوم السبت، من القبض على متهم بجريمة تجارة وتعاطي المخدرات، وضبط كمية من مادة الحشيشة المخدرة بحوزته.وذكر بيان للشرطة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه” تم مراقبة المتهم لعدة أيام بعد توفر معلومات بقيامه بالمتاجرة بالمواد المخدرة في مدينة الشطرة، مشيراً إلى” تنفيذ …

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