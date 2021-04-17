2021/04/17 | 23:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت شرطة بغداد، اليوم السبت، القبض على متهم وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات العراقي.وذكر بيان للشرطة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه” بالتعاون مع مفارز مكافحة باب الشيخ تم القبض على متهم مطلوب الى مكافحة الإجرام والصادر بحقه أمر قبض وتحري وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات”.وأضاف …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بغداد تعلن القبض على مطلوب للقضاء في جانب الرصافة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بغداد تعلن القبض على مطلوب للقضاء في جانب الرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).