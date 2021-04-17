إيطاليا تسجل أكثر من 300 وفاة و15 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/04/17 | 23:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا خلال اليوم الأخير بواقع أكثر من 300 وفاة و15 ألف إصابة جديدة بالعدوى.وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت عن تسجيل 310 وفيات و15370 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 429 وفاة و15943 إصابة في اليوم السابق.وتماثل 16484 مريضا للشفاء من الفيروس […]

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