مطالبات نيابية باعادة ناحيتين من الأنبار إلى كربلاء (وثائق)

2021/04/17 | 23:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب النائب حامد الموسوي، السبت، باعادة ناحيتي النخيب والرحالية الى محافظة كربلاء وفك ارتباطهما بمحافظة الأنبار.

وبحسب وثيقة حصل عليها NRT عربية، (17 نيسان 2021)، انه "نطالب باعادة ناحيتي النخيب والرحالية الى محافظة كربلاء وفك ارتباطهما بمحافظة الأنبار".

واضافت، انه "بخلافه سنلجأ الى قضاء والمحكمة الاتحادية العليا التي من واجباتها حل الخلافات بين المحافظات"، مشيرة الى انه "لدينا ما يثبت من الوثائق والخرائط ما يثبت عائدية تلك الناحيتين الى الحدود الادارية للمحافظة".

N.A

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