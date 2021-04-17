2021/04/17 | 23:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 14 دقیقة

301 مشاهدة

رفضت كتلة دولة القانون، السبت، طلب وزارة المالية بفرض استقطاعات على رواتب الموظفين، موضحة انها تعمل على تعقيد وتعسير حياة المواطنين ووضع الصعوبات امامها.

وقالت الكتلة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (17 نيسان 2021)، ان "السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة غير مجدية بل مضرة بالمواطن العراقي، واخرها طلب وزارة المالية فرض استقطاعات على رواتب الموظفين في التفاف غير مقبول على ماورد في قانون الميزانية 2021".

واضاف البيان، انه "في الوقت الذي يقع على عاتق اي حكومة تيسير حياة الناس وتسييرها بسلاسة نجد ان وزارة المالية تعمل على تعقيد وتعسير حياة المواطنين ووضع الصعوبات امامها".

واوضح، ان "اداء وزارة المالية ووزيرها غير مقنع ولا منطقي ولايستجيب ولا يتحسس حاجات المواطنين ومعاناتهم، وما اثار الاستغراب والتعجب طلبها من الامانة العامة لمجلس الوزراء تطبيق الضريبة على الموظفين استنادا الى مادة في ميزانية 2021 تضمنت الغاء اعفاءات ضريبية وكمركية على سلع وبضائع معفاة بقرار من مجلس الوزراء".

واشار البيان، الى ان "هذا الاصرار على الحاق الاذى بالمواطنين والموظفين من قبل وزارة المالية وطريقة تعاملها مع القضايا الحيوية المرتبطة بالشان العام واصدارها بيانات تحكم فيها مسبقا على اي رد فعل او صوت لمواجهة قراراتها بانها مزايدات"، مبينا انه "غير مقبول ولايحترم ارادة المشرع ولا طموح المواطنين في حياة كريمة في ظل اوضاع اقتصادية زادت الاجراءات الحكومية من حدتها".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون ترد على قرار الاستقطاعات وتهاجم المالية: اداؤها غير مقنع!) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون ترد على قرار الاستقطاعات وتهاجم المالية: اداؤها غير مقنع!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).