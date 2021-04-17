2021/04/17 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن وفاة مدير مرور محافظة واسط بسبب مضاعفات كورونا.

وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي في بيان، "بخالص آيات العزاء والمواساة اتقدم لذوي الفقيد العميد عدي ناجي مدير مرور محافظة واسط وزملائه والذي وافاه الاجل من جراء مضاعفات فيروس كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مدير مرور محافظة عراقية بفيروس كورونا- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مدير مرور محافظة عراقية بفيروس كورونا- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).