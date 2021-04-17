في ذكرى رحيل العالم عبدالعزيز الحكيم.. المجلس الاعلى يوجه الدعوة الى تكثيف الجهود لحل المشاكل التي تواجه البلاد

2021/04/17 | 23:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، السبت، بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل العالم المجاهد حجة الإسلام والمسلمين السيد عبدالعزيز الحكيم، فيما وجه الدعوة الى تكثيف الجهود لحل المشاكل التي تواجه البلاد.وقال المجلس في بيانه، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم […]

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