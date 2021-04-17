أطباء يكتشفون فئة قد تحتاج جرعة واحدة من اللقاح

2021/04/17 | 23:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن من أصيبوا فعلا بعدوى فيروس كورونا المستجد قد لا يكونوا بحاجة إلى تلقي أكثر من جرعة واحدة من اللقاحات التي تطورها شركة "فايزر" أو غيرها ممن تعتمد ذات الآلية في عملها، مثل لقاح "موديرنا".

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