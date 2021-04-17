وفاة مدير مرور واسط بسبب مضاعفات كورونا

2021/04/17 | 23:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن وفاة مدير مرور محافظة واسط بسبب مضاعفات كورونا.وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه” بخالص آيات العزاء والمواساة اتقدم لذوي الفقيد العميد عدي ناجي مدير مرور محافظة واسط وزملائه والذي وافاه الاجل من جراء مضاعفات فيروس كورونا”.

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