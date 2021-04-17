يوميات دنماركية 200+54 - حكمة اقبال

2021/04/17 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- أبطال كل يوم:أعلنت دائرة البريد نتائج المسابقة التي اُعلن عنها قبل أشهر لإختيار خمس أشخاص رشحهم المواطنون، ويكونوا قد قدموا خدمات استثنائية للمجتمع، لتوضع صورهم على الطوابع المزمع طبعها لاحقاً، بعد رسمهم من قبل أحد الفنانين.



ومن بين مئات الترشيحات فازت (لينا مورتنسن) وهي المهرج التي منحت الإبتسامة في زمن كورونا عندما تدخل على خط التدريس عبر الانترنت أو تدق على شبابيك البيوت لتحية العوائل وا ......





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