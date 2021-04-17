اعتقال متهم بالاعتداء على طبيبة في ذي قار

2021/04/17 | 23:52 - المصدر: NRT عربية

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تمكنت شرطة محافظة ذي قار، السبت، من القبض على مواطن اعتدى على طبيبة في مستشفى الحسين التعليمي وسط الناصرية.

وقال مصدر امني في تصريح لـ NRT عربية، (17 نيسان 2021)، ان "الشرطة تلقت بلاغا بوقوع اعتداء على احدى الطبيبات بمستشفى الحسين التعليمي".

واضاف، أنه "على الفور توجهت قوة من المركز لمحل الحادث، والقت القبض على المتهم واعترف بقيامه بالاعتداء على الطبيبة أثناء تأدية واجبها".

واشار الى انه "تم تدوين أقوال الطبيبة بصفة مشتكي وتم عرض الموضوع على قاضي التحقيق الخفر وقرر توقيف المتهم بجريمة الاعتداء على موظف".

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