البصرة: تحذير من نتائج خطيرة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية

2021/04/17 | 23:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، مهدي التميمي، السبت، حكومة المركز بمعالجة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، لما له من نتائج خطيرة على المواطنين.

وقال التميمي في تصريح لـ NRT عربية، (17 نيسان 2021)، ان "اهم الحقوق الاقتصادية التي يجب أن تصل الفرد إلى المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان الا وهو مبدأ (الكرامة) الانسانية"، مبينا ان "المكتب سجل انخفاضا في القدرة الشرائية مع ارتفاع مستمر في الأسعار في ظل غياب شبه كامل للرقابة المفترضة ومنع متعمد للتنافس السلعي".

وأوضح ان ذلك يأتي "بعد التسريبات عن نية الحكومية الجديدة في فرض ضرائب على رواتب الموظفين رغم إقرار مخالفة ذلك لما جاء بنصوص الموازنة الاتحادية لعام 2021".

وحذر التميمي، من "استمرار التفشي الخطير للوباء والذي كان سببا لدعم الدول لرعاياها الا العراق لم يقدم اي دعم"، مطالبا "حكومة المركز بمعالجة الارتفاع الكبير في أسعار السلع والنتائج الخطيرة له".

N.A

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