تفجير عجلة مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات الامنية في الانبار

2021/04/17 | 23:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الاعلام الامني، تفجير عجلة مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات الامنية في محافظة الانبار.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، انه "وفقاً لمعلومات مؤكدة، تمكنت قوة من اللواء الرابع واستخبارات الفرقة الأولى ضمن قاطع عمليات الأنبار من تفجير عجلة مفخخة متروكة في مطار الطبعات الذي يقع غربي قاعدة H3".واضافت، انه "بحسب الجهد الاستخباري تبين أن هذه العجلة كانت معدة لاستهداف القطعات الامنية، هناك الا ان قواتنا تمكنت من احباط هذه المحاولة".

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